Mercoledì 9 Ottobre 2019, 18:04

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Salerno, agli ordini del maggiore Adriano Fabio Castellari, durante alcuni servizi di controllo agli arrestati domiciliari, hanno portato in carcere C.V. 32enne di Salerno.Il giovane uomo è apparso da subito particolarmente nervoso, soprattutto quando i militari dell'Arma gli hanno comunicato di dover effettuare un controllo..Il suo atteggiamento. ha fatto insospettire i carabinieri che hanno approfondito il controllo con una perquisizione domiciliare, che si è conclusa con esito positivo: ben nascosti in diversi punti della casa sono stati rinvenuti un grammo e mezzo di eroina frazionata in dosi, 0,2 grammi di cocaina e un grammo di hashish, oltre a 360 euro probabile provento di spaccio, tutto sottoposto a sequestro.C.V. è stato quindi associato alla Casa Circondariale di Salerno con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.