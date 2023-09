Pontecagnano Faiano, spaccia ai domiciliari: arresto bis

Arrestati dai carabinieri a Pontecagnano Faiano. L'uomo, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari,a seguito di perquisizione è stato trovato in possesso di hashish.

In particolare i carabinieri lo hanno trovato in possesso di 400 grammi di droga suddivisa in quattro panetti. Aveva anche un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento,