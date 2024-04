Segue e minaccia la ex: scattano i domiciliari

Non accettava che lei avesse messo fine al loro rapporto, e da allora l'aveva perseguitata ed era giunto anche a danneggiare la sua auto. Non l'hanno indotto a cambiare atteggiamento neanche le prime denunce presentate dall'ex compagna. Ieri l'ennesimo episodio che ha determinato l'intervento degli agenti della Squadra mobile, diretta dal vicequestore Flavio Tranquillo. Per un trentenne, difeso dall'avvocato Gerardo Giorgione, sono così scattati gli arresti domiciliari.

L'uomo è andato su tutte le furie quando, nel corso di un pedinamento, ha intercettato la donna in compagnia maschile. Un presenza, quest'ultima, che ha dato la stura ad ulteriori minacce. minacce. Da qui la nuova denuncia della donna, che peraltro a causa del comportamento dell'ex si era vista costretta a cambiare le sue abitudini di vita. Mercoledì il trentenne sarà ascoltato dal Gip chiamato a convalidare il provvedimento della Procura.