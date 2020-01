© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anziana truffata e derubata. I malviventi hanno bussato a casa della donna, in via Don Luigi Sturzo, a Battipaglia , e le hanno detto che il nipote aveva provocato un incidente stradale, occorrevano 4.000 euro per risarcire il danno. L’anziana è caduta in trappola, ha risposto di non avere tutta la somma, ma. I malviventi hanno preso il bottino e sono fuggiti.Il nipote della vittima ha poi scoperto che la nonna era stata truffata e allertato i carabinieri che hanno avviato le indagini per rintracciare i truffatori. Il nipote dell’anziana per mettere in guardia quanti potrebbero cadere nelle trappole dei banditi, ha pubblicato un post sui social raccontando la disavventura della nonna, terrorizzata dai malviventi. Pochi giorni fa i truffatori, sempre a Battipaglia, hanno messo a segno un altro colpo. Hanno telefonato ad un’anziana e le hanno comunicato che doveva sborsare 4.000 euro, o il nipote avrebbe perso il posto di lavoro. La donna non li possedeva, ma pur di evitare che il nipote perdesse il lavoro come le avevano detto i delinquenti, ha consegnato 750 euro in contanti e i suoi gioielli. I familiari dell’anziana hanno scoperto la truffa e allertato le forze dell’ordine.