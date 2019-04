Mercoledì 10 Aprile 2019, 06:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Avevano immesso in commercio carburante per oltre 210 milioni di euro, senza versare mai l’Iva. In questi giorni, oltre 50 militari della Guardia di Finanza di Salerno, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, stanno perciò eseguendo cinque ordinanze di custodia cautelare personale, il sequestro preventivo di beni per oltre 48 milioni di euro e 20 perquisizioni domiciliari e locali, nei confronti dei soggetti indagati, in concorso, per l’ingente frode fiscale nella commercializzazione di prodotti petroliferi.