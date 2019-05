Lunedì 20 Maggio 2019, 16:52 - Ultimo aggiornamento: 20-05-2019 17:15

Un uomo, battipagliese 45enne, è stato denunciato a piede libero dai carabinieri per truffa. Il truffatore vendeva smartwatch online a prezzi stracciati ma non faceva mai recapitare la merce acquistata ai clienti. Un giovane 22enne di Reggio Emilia dopo non aver ricevuto lo smartwatch acquistato per 100 euro si è rivolto ai carabinieri che in poco tempo hanno rintracciato il truffatore e lo hanno denunciato. Il venditore dopo aver incassato il denaro versato dai clienti scompariva ma i carabinieri sono riusciti a rintracciarlo e a denunciarlo.