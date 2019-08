Venerdì 16 Agosto 2019, 00:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tuffarsi per la prima volta nel Sele, come facevano i propri genitori o i nonni, quando il mare era troppo lontano ed il fiume il proprio luogo di svago. È accaduto a Contursi Terme, alla Pietra spaccata, uno dei luoghi più belli per la presenza di un laghetto artificiale che si forma con le acque fresche del Sele. Incontenibile la gioia per una tradizione che sembrava troppo lontana ma che invece è stata molto apprezzata dai bambini che quel freddo delle acque proprio non lo hanno sentito