Sabato 7 Settembre 2019, 11:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NOCERA INFERIORE. Uno stendino, un materasso, un piccolo carrello, due sedie, la bombola del gas, altre cianfrusaglie sparse. Una "cucina" che finisce in strada, tra i rifiuti. E la foto diventa virale. Lo scatto è stato condiviso dal sindaco di Nocera Inferiore, Manlio Torquato. "Che dire? Si commenta da sola", aggiunge il primo cittadino. Siamo nel popoloso rione di Montevescovado, dove l'emergenza rifiuti, così come in altre zone periferiche della città, si fa sentire molto di più che altrove. Via San Prisco, per la precisione. In mezzo alle cianfrusaglie domestiche ci sono anche una serie di sacchetti di rifiuti, depositati insieme a tutto il resto, in barba a qualsiasi norma della raccolta differenziata. La foto è diventata virale in pochi minuti, suscitando grande indignazione tra i cittadini, ma anche tra gli stessi residenti del rione, che rispettosi del conferimento dei rifiuti, vengono inevitabilmente danneggiati dagli incivili. Qualcuno riferisce che tutti quei rifiuti siano stati depositati da persone non residenti a Nocera Inferiore. Altri invece, se la prendono con i propri concittadini, sollecitando l'installazione di telecamere di sorveglianza. Qualcuno però, sostiene, che pur facendo correttamente la differenziata, chi è addetto alla raccolta non esercita il suo ruolo ogni giorno. Con la conseguenza che in strada restano sacchetti e rifiuti, pronti ad accumularsi quotidianamente.