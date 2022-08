Una notte ad Amalfi per Sabrina Salerno In mattinata tappa a Positano

Anche Sabrina Salerno non resiste al fascino della Costiera Amalfitana. E questa sera ha fatto la sua apparizione ad Amalfi dove si è concessa una passeggiata per il corso principale soffermandosi tra i caratteristici negozietti.

Tra questi la bottega 'Ngopp 'a Sciulia dei fratelli Laudano dove si possono gustare sorbetti e spremute prodotti con i limoni sfusato amalfitano coltivati nei fondi agricoli della Valle dei Mulini. E qui Sabrina Salerno si è fermata per una foto ricordo prima di proseguire il suo giro notturno ad Amalfi ampiamente documentato su Instagram con video della piazza duomo, della cattedrale e della monumentale fontana di Sant'Andrea.

La cantante e showgirl è in vacanza in barca e stamattina ha fatto tappa a Positano. E della sua sosta nella sponda più in della Costiera ha documentato i suoi followers attraverso le storie di Instagram in cui compare in giro per i vicoli della città romantica durante le sue soste nelle botteghe del centro. Tra le quali Nanà dove ha acwuistato un paio di sandali gioiello.