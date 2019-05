Sabato 11 Maggio 2019, 20:54

Proseguono a spron battuto i lavori di restyling dello stadio Felice Squitieri di Sarno, in vista delle Universiadi in programma a luglio in Campania. Dopo l'intervento strutturale che ha riguardato gli spogliatoi e la palestra al di sotto del settore Tribuna, questa mattina è iniziata la posa in opera del nuovo manto in erba sintetica, che va a sostituire il precedente già installato da diversi anni.Il progetto esecutivo è stato approvato nel mese di aprile dello scorso anno, per un importo complessivo di 517mila euro, finanziati dall'Agenzia Regionale Universiadi. Lo stadio Squitieri è stato scelto tra gli impianti destinati agli allenamenti delle Nazionali di calcio. Per scelta della Federazione Internazionale degli Sport Universitari, infatti, le gare si disputeranno esclusivamente negli stadi dotati di manto di gioco in erba naturale.