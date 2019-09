Venerdì 6 Settembre 2019, 12:30

SARNO. Fallisce un tentativo di furto al Banco di Napoli, a Sarno, in via Matteotti. Un passante riesce a mettere in fuga i ladri, solo con la sua presenza, dopo aver lanciato contro uno di loro la sua bicicletta. Il fatto è accaduto la notte scorsa, intorno alle 2, quando un gruppo di malviventi sarebbe riuscito ad introdursi all'interno della filiale, grazie ad un oggetto contundente. Forse un piede di porco. Una volta dentro, i malviventi sarebbero usciti dopo pochi minuti, non riuscendo a prendere nulla. In quel momento sul lato opposto della strada era di passaggio un uomo, in bicicletta, uscito di casa per comprare le sigarette. Come lui stesso ha raccontato ad una televisione locale, all'esterno della banca si trovava una persona coperta al volto da un cappuccio, quasi certamente un complice dei ladri, ancora all'interno. Il cittadino gli avrebbe lanciato a quel punto la bicicletta contro, forse solo per spaventarli o indurli alla fuga. La banda, una volta fuori, si sarebbe catapultata verso una macchina, facendo perdere le sue tracce. Sul posto, intervenuti per i primi rilievi investigativi, è giunta la polizia del commissariato di stato di Sarno. L'istituto di credito è rimasto chiuso per tutto il giorno. I ladri sono riusciti a danneggiare un primo ingresso interno.