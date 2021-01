Incendio nella notte a Vallo della Lucania. Completamente distrutta un’attività commerciale. Le fiamme sono divampate all’interno di un negozio di abbigliamento situato nei pressi del distretto sanitario a pochi passi dal centro cittadino. Intorno alle 23 ai vigili del fuoco è arrivata la richiesta di intervento.

A far scattare l’allarme i carabinieri della locale compagnia diretti dal Capitano Annarita D’Ambrosio allarmati per la fuoruscita di fumo dall’attività commerciale. Sul posto i caschi rossi con il caposquadra Volpe. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme evitando il propagarsi delle fiamme. L’incendio ha tuttavia distrutto l’attività commerciale . Indagini in corso per appurare l’origine del rogo. Non si esclude nessuna ipotesi dal dolo alla causa accidentale

