Pirata della strada investe uno straniero e scompare nel nulla. L’incidente stradale è accaduto ieri mattina a Battipaglia lungo la statale 18, nei pressi di un supermercato.

L’auto ha travolto un uomo, 38enne straniero residente a Battipaglia, che era in sella ad una bicicletta e si stava recando a lavoro in un’azienda agricola. La bici è stata accartocciata dall’auto e lo straniero è finito violentemente sull’asfalto, ferendosi gravemente. Gli automobilisti sopraggiunti hanno allertato il 118 e i sanitari hanno trasportato il ferito all’ospedale Santa Maria della Speranza, dove è stato ricoverato in prognosi riservata e sottoposto a un delicato intervento chirurgico. I carabinieri agli ordini del maggiore Sisto, hanno avviato la caccia all’automobilista pirata. I militari sono a lavoro per individuare le telecamere che potrebbero aver ripreso le fasi dell’incidente, che si è verificato verso le 7 di ieri mattina, purtroppo senza testimoni.

