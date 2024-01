Investe persona e con la scusa di spostare l'auto scappa via: 78enne denunciato

Investe una persona in provincia di Foggia, poi con la scusa di spostare l’auto scappa via. Protagonista un anziano di Ariano Irpino. Si tratta di un 78enne che è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Foggia per il reato di omissione di soccorso a seguito di sinistro stradale.

Nella circostanza la vittima dell’incidente aveva dichiarato di essere stato investito in una strada del Foggiano e che il 78enne alla guida del veicolo, con la scusa di spostare l’auto, si era allontanato in tutta fretta, incurante delle lesioni provocate. Le indagini hanno permesso di risalire all’identità dell’anziano che è stato deferito.