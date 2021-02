È Giovanni Falcone la prima vittima di Covid a Valva. Era un pensionato che aveva scoperto di essere positivo solo da alcuni giorni. Un malore che sembrava non grave lo ha portato in ospedale, qui è stato fatto il tampone come da prassi, riscontrando il virus.

APPROFONDIMENTI LA PANDEMIA Salerno, contagi in ascesa, l'Sos di Napoli:«Servono... IL DISSESTO De Luca: «Frana di Amalfi emergenzanazionale serve un... LA TRAGEDIA Incidente mortale sull'A3, perde la vita ragazzo di 20 anni:...

Quindi il trasferimento ad Agropoli per i problemi di respirazione che accusava. Non sembrava cosi grave la sua condizione di salute, ma questa mattina Giovanni la notizia della sua morte comunicata dal Comune. "Purtroppo è giunta la notizia che mai avremmo voluto dare, la più dolorosa, siamo costretti a registrare il primo caso di decesso da COVID-19 nel nostro Comune. A tutta la famiglia del defunto porgiamo sentite condoglianze in questo momento di dolore", cosi scrive.

© RIPRODUZIONE RISERVATA