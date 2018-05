Venerdì 18 Maggio 2018, 06:45 - Ultimo aggiornamento: 18-05-2018 06:45

PAGANI - Aule messe a soqquadro. Caos e distruzione tra i banchi e nei corridoi. I vandali che mercoledì notte hanno fatto irruzione nell’istituto alberghiero Marco Pittoni, in via De Gasperi, non hanno risparmiato neppure la stanza del dirigente scolastico Rosanna Rosa. I carabinieri confermano che i balordi non hanno portato via nulla. Non un furto quindi, bensì un atto vandalico, regolarmente denunciato dai responsabili del plesso.L’allarme è scattato ieri mattina quando i collaboratori scolastici, aprendo l’istituto, hanno fatto l’amara scoperta. Sul posto i militari della locale tenenza, che hanno effettuato i rilievi con l’ausilio dei colleghi della squadra scientifica del reparto territoriale di Nocera Inferiore, alla ricerca di tracce dei responsabili. Non si può escludere che i balordi cercassero qualcosa, ma che non abbiano avuto il tempo di portare a termine il loro piano, forse perché messi in fuga da qualche rumore. Il fatto che nulla sia stato rubato all’interno della scuola avvalora, però, l’ipotesi che si sia trattato di un’azione vandalica, messa in atto quasi sicuramente da ragazzi. I malfattori, una volta entrati, hanno seminato distruzione all’interno dell’edificio, prendendo di mira in particolar modo la stanza della presidenza ed i locali della segreteria.