«La battaglia per chiedere verità e giustizia per l'assassinio di Angelo Vassallo è stata ed è una battaglia di tutto il Pd»: così Stefano Vaccari e Marco Miccoli della Segreteria nazionale Pd a margine dell'incontro con Dario Vassallo, fratello del sindaco pescatore, ucciso nella sua Pollica nel 2010, e presidente della omonima fondazione. Nell'incontro svoltosi alla sede nazionale del Pd è stato ribadito il sostegno alle azioni messe in campo dalla Fondazione anche dopo la riapertura dell'inchiesta presso la Procura di Salerno. «Chiunque nel PD ostacoli questa battaglia non avrà cittadinanza nel nostro partito», hanno commentato Vaccari e Miccoli.

Giovedì 4 Luglio 2019, 00:33

