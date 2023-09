Vento forte, paura al largo di Positano: soccorso natante con cinque persone

Paura nella tarda serata di ieri per un natante in difficoltà. E' accaduto a largo di Positano dove la sala operativa della Capitaneria di Porto di Salerno ha prontamente inviato la dipendente motovedetta CP854. A lanciare l'allarme per la situazione venutasi a creare in mare sono stati gli stessi occupanti del natante.

Dopo la segnalazione da parte del diportista in difficoltà che richiedeva assistenza a causa del repentino cambiamento delle condizioni metereologiche e dell’approssimarsi della notte è stata immediatamente attivata la macchina dei soccorsi.

La motovedetta, giunta sul posto, dopo avere intercettato il natante, ha provveduto a trasbordare tre dei cinque passeggeri a bordo in stato di forte apprensione.

Il natante, con i fanali di via in avaria, è stato invece scortato fino all’ormeggio e gli altri passeggeri sbarcati in sicurezza presso il Porto di Salerno.