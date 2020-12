Un albero ha interrotto la strada tra Salerno e Baronissi, una violenta mareggiata si è abbattuta sui lavori del ripascimento a via Leucosia, le piogge hanno allagato la sede dell'Usca di Campigliano, sedie, piante, tavolini e tendaggi dei locali del lungomare di Salerno divelti dal vento, strade e sottopassi allagati, cimiteri chiusi e circolazione difficoltosa. Puntuali con una nuova ondata di maltempo, che dalla serata di sabato, non ha mai smesso di sferzare il capoluogo e tutto il territorio provinciale, sono arrivati anche gli innumerevoli disagi dovuti alle violente precipitazioni delle ultime 24 ore ed al vento forte.

Disagi che potrebbero non restare isolati visto che la Protezione civile regionale nel pomeriggio di ieri ha prorogato l'allerta meteo di colore giallo ieri era arancione, di livello più alto - fino alla mezzanotte di oggi. Il primo disagio si è verificato a Fratte, nella zona tra Salerno e Pellezzano, dove un grosso albero si è abbattuto sul manto stradale rendendo impossibile la mobilità tra Baronissi e Salerno. A darne notizia è stato il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra, che invita gli automobilisti a utilizzare la strada provinciale 27. Il fatto si è verificato nei pressi delle Fonderie Pisano dove poco dopo la caduta dell'albero, sono arrivati sia gli agenti della polizia municipale che i vigili del fuoco che hanno dovuto ridurre in pezzi il grosso tronco divelto dal vento per liberare la sede stradale. Sempre a Pellezzano, il sindaco Morra ha preferito chiudere il cimitero invitando tutti i cittadini a evitare di uscire di casa. A Salerno città i problemi sono stati principalmente il vento e le violente mareggiate che ne sono derivate.

Segnalati problemi e criticità al porto turistico Masuccio Salernitano, al porticciolo di Pastena dove il mare è arrivato sulla terrazza affacciata a mare nonostante la barriera frangiflutti e soprattutto nell'area di via Leucosia dove sono attualmente in corso i lavori del secondo lotto del ripascimento. Nonostante nelle ore precedenti all'ondata di maltempo, fossero stati messi sabbia e pietre a protezione delle opere in corso, la furia del mare non ha risparmiato l'arenile che si prepara a cambiare volto. Purtroppo, l'acqua ha inghiottito tutta la spiaggia e nei prossimi giorni potrebbe succedere ancora, viste le mareggiate previste. Sorvegliata speciale anche la foce del Fusandola.



Caos su tutto il lungomare dove il vento ha spazzato via fioriere, piante, tavolini, tendaggi e anche qualche motorino parcheggiato. Chiusi anche tutti i sottopassi della zona orientale a causa dei consueti allagamenti. Difficoltà legate alla circolazione e alla mobilità anche nei rioni collinari, da Giovi a Ogliara e Sordina, dove il dissesto idrogeologico e i problemi legati alla rete fognaria fanno sempre il loro effetto. Allagamenti e disagi a Mercato San Severino e Baronissi dove, nella frazione Caprecano, ieri mattina si è reso necessario un intervento della protezione civile per la rimozione di un albero caduto su un palo della pubblica illuminazione. Il danno è stato recuperato in breve tempo. A San Cipriano Picentino, in via Camporaso, pure è stato segnalato un albero caduto. Necessaria, per alcune ore, la chiusura della strada. Forti disagi anche presso la sede dell'Usca che ieri mattina è stata trovata completamente allagata, rendendo impossibile l'immediata prosecuzione del servizio legato all'effettuazione dei tamponi per diagnosticare il Covid 19. Ore di super lavoro per i volontari della Vopi che si sono immediatamente attivati per ripristinare la funzionalità e la fruibilità dei locali dove vengono effettuati numerosissimi tamponi al giorno. E potrebbe essere stata la ridotta visibilità causata dal maltempo e lo stato delle strade ad aver causato il brutto incidente che si è verificato sull'Aversana, nel tratto alla periferia della città di Battipaglia dove, ieri mattina, due auto si sono scontrate in prossimità di un incrocio. Due feriti, di 43 e 39 anni battipagliesi, entrambi ricoverati in ospedale con prognosi di 40 e 30 giorni. Stando a quanto reso noto dalla protezione civile regionale, la perturbazione persisterà sulla Campania anche nei prossimi giorni e non si escludono ulteriori proroghe dell'allerta meteo. Sono previste nuove perturbazioni anche intense soprattutto nella giornata di domani, martedì 8 dicembre.



