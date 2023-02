Verde pubblico, il Comune destina 20mila euro per gli alberi

Dopo le tante polemiche sul verde pubblico, il Comune di Battipaglia corre finalmente ai ripari.

Nei giorni scorsi, dopo le decine di alberi abbattuti per ragioni di sicurezza, la Giunta comunale di Battipaglia, su proposta dell’assessore al Verde pubblico e Decoro urbano, Paolo Palo, ha deciso di destinare per l’anno 2023 una somma di 20 mila euro «esclusivamente alle spese di acquisto delle essenze arboree e di eventuali lavori di rimozione delle ceppaie».

Un notevole passo avanti rispetto al passato, quando, nella migliore delle ipotesi, si procedeva solamente all’abbattimento degli alberi senza una loro sostituzione. Una pratica che, oltre a impoverire il patrimonio di verde pubblico cittadino, ha costretto adesso l’Ente a destinare le somme anche per la rimozione dei “moncherini” di alberi rimasti nelle aiuole.

La somma messa a disposizione dalla Giunta, quindi, servirà alla rimozione delle ceppaie, ma anche «all’integrazione dei filari di alberature stradali, laddove necessario, e alla piantumazione di essenze arboree nelle aiuole sguarnite sul territorio». Le operazioni avverranno con gradualità sull’intero centro urbano, «facendo ricorso a periodiche forniture da parte di più vivai presenti sul territorio comunale».

Il progetto, così, si andrà ad aggiungere a quelli già in corso. È il caso, per esempio, di quello portato avanti da Invasioni Botaniche, che già da qualche mese sta provvedendo alla piantumazione di cipressi sul territorio comunale. Lo stesso comune si è adoperato per piantare altri alberi con progetti come quello che vedrà la piantumazione di alberi da frutta presso le aree verdi scolastiche. Un modo per avvicinare i bambini all’educazione alimentare, ma anche al rispetto del verde pubblico.