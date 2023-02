Giro d'Italia, ad Oliveto Citra la tappa intermedia della montagna

La 5° tappa del Giro d'Italia del 10 maggio prossimo vedrà Oliveto Citra protagonista del gran premio della montagna, il traguardo intermedio posto al termine di una salita impegnativa.

Grande emozione per questa scelta degli organizzatori che è stata ufficializzata in queste ore. Il giro dunque passerà per le strade di Oliveto in una delle tappe più significative di questa edizione 106 della più importante competizione ciclistica nazionale.

«Le ruote dei migliori atleti al mondo si sfideranno sulle nostre strade, risalendo a 335 metri slm in una tappa che promette spettacolo e velocità», dice con orgoglio il sindaco, Mino Pignata annunciando il "traguardo " olivetano