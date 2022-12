Via Rotolo chiusa per una frana: si lavora per metterla in sicurezza

Si lavora alacremente per cercare di mettere in sicurezza nel più breve tempo possibile la sede stradale di via Rotolo ceduta a causa di una frana che ha interessato la scarpata sottostante che ha interrotto il collegamento viario lo scorso 8 dicembre.

Lo rende noto il Comune di Cava de' Tirreni. Sono state completate le verifiche geologiche da parte dei tecnici incaricati dalla Provincia ed è in fase di ultimazione la relazione necessaria per la redazione di progetto di consolidamento del costone franato ed il ripristino della circolazione.

Intanto è stato possibile aprire un varco perdonale. «Ringraziamo il presidente della Provincia Franco Alfieri - afferma il vice sindaco Nunzio Senatore con delega ai lavori pubblici e manutenzione - per la celerità con la quale la provincia è intervenuta per i lavori necessari. Siamo costantemente in contatto con gli uffici provinciali per ridurre al massimo il disagio ai cittadini e mettere in sicurezza la strada».