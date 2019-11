Ultimo aggiornamento: 06:25

Violentata dai genitori, dal fratellastro e dalla moglie di quest’ultimo da. Si trasforma in processo la tragica vicenda consumatasi per anni nel piccolo centro costiero di Tramonti e venuta a galla l’inverno scorso quando, al termine di una delicatissima attività investigativa, scattarono le manette ai polsi di quattro persone appartenenti allo stesso nucleo familiare. A deciderlo, ieri, è stato il gup del tribunale di Salerno Piero Indinnimeo che, all’esito dell’udienza preliminare, ha disposto il rinvio a giudizio a carico di tutti gli imputati assistiti dall’avvocato Giuseppe Buongiorno. Presente in aula anche il curatore speciale della minore che, nel procedimento, risulta parte civile. Atti sessuali con minorenne e violenza sessuale plurima aggravata, sono le ipotesi di reato formulate dalla Procura a carico degli imputati, dopo una serrata indagine nata da una confidenza fatta dalla bambina a una vicina di casa.