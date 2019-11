Fugge dal compagno che la picchia e arriva in caserma scalza e ferita. Cosi i varabinieri della Compagnia di Sala Consilina diretti dal capitano Davide Acquaviva, hanno tratto in arresto un 35enne di origini rumene per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate nei confronti della convivente.



La vittima, una donna 32enne di origini rumene, nella notte, si è presentata in caserma, in stato di forte agitazione e scalza, riferendo ai militari di essere scappata da casa perché il proprio compagno, al rientro a casa, ubriaco, aveva iniziato a insultarla e a percuoterla con schiaffi e pugni al volto, coprendole la bocca con una mano per impedirle di gridare e chiedere aiuto, minacciandola che se avesse chiamato qualcuno, la avrebbe ammazzata davanti ai propri tre figli minorenni. L’uomo, proprio per evitare che la stessa fuggisse in cerca di aiuto dall’abitazione, le aveva nascosto le scarpe.



La donna, successivamente, approfittando di un momento di distrazione del marito, è scappata scalza, raggiungendo la caserma fove veniva immediatamente soccorsa dai militari che, innanzitutto, le procuravano delle calzature e, poi, la accompagnavano per le prime cure al pronto soccorso dell'Ospedale di Polla. È quindi scattato l'arresto.