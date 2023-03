Roma, l'azienda salernitana Sarim installa una panchina rossa con il numero anti-violenza

Per lanciare un messaggio forte contro la violenza di genere, l’azienda salernitana Sarim srl, operatore unico per il servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico, del verde di pertinenza delle scuole e dei centri anziani del Municipio I di Roma, ha installato una panchina rossa simbolica in piazza San Cosimato a Trastevere con la targa del numero antiviolenza e stalking 1522 e la dicitura «L’amore non uccide». Un’iniziativa voluta fortemente dal comitato di quartiere Emergenza Trastevere, presieduto da Simonetta Marcellini. Stando a dati recenti, a Roma si concentra il 74% di tutte le denunce del Lazio per quanto riguarda la violenza sulle donne; una regione che risulta tra le prime in Italia per i reati di genere tra cui maltrattamenti verso familiari e conviventi, violenze sessuali e stalking.



Alla cerimonia di inaugurazione della panchina rossa hanno partecipato, oltre alla presidente Marcellini: Loredana Bardascino, componente cda Sarim e responsabile dell’Ufficio Legale; Scott Boswell, ministro e consigliere per gli Affari consolari dell’ambasciata degli Stati Uniti d’America; Lorenza Bonaccorsi, presidente del Municipio I; Stefano Marin, assessore al Municipio I per le Politiche ambientali, rifiuti, rapporti con i cittadini e polizia locale; Franco Pavoncello, presidente della John Cabot University con sede a Roma; Simona Marisei, responsabile sistema gestione integrato Sarim; Vincenzo Malpede, responsabile area diserbo e manutenzione del verde Sarim.



«Siamo felici di aver dato il nostro contributo – ha sottolineato Bardascino - per contribuire a consegnare al territorio un motivo di sicurezza in più, sensibilizzando la popolazione sui temi della violenza. La nostra azienda, certificata per la parità di genere, pone grande attenzione a queste iniziative, così come al ruolo della donna all’interno della società e sul posto di lavoro. Abbiamo colto l’occasione per lanciare un messaggio a tutte le donne, e in particolare a quelle più giovani, con l’invito a concentrarsi su se stesse ed avere il coraggio di raggiungere i propri sogni. Ringrazio tutti i cittadini e le realtà che si sono mobilitate in occasione di questa significativa giornata con un piccolo segno di impegno sociale. È sicuramente una goccia tra tante innumerevoli esigenze, ma anche le gocce, alla fine, formano il mare».