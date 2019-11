Picchia i genitori e poi aggredisce i carabinieri. Nel pomeriggio di ieri i militari della compagnia di Sapri sono intervenuti presso un'abitazione di Palinuro dove un 51enne imprenditore del posto, in preda ad un raptus, è andato in escandescenza danneggiando l'abitazione dei genitori e poi aggredendoli. A contattare i militari sono stati proprio i genitori. Giunti sul posto i carabinieri sono riusciti a sedare gli animi senza non poche difficoltà, venendo a loro volta aggrediti.



L'uomo è stato bloccato e trasferito in una camera di sicurezza della caserma della compagnia dei ccarabinieri di Sapri e in attesa del rito per direttissima che si terrà presso il Tribunale di Vallo della Lucania dove dovrà rispondere anche per oltraggio a pubblico ufficiale. © RIPRODUZIONE RISERVATA