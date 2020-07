Qualcuno questa mattina aveva immaginato che in via Pucci a Nocera Inferiore fosse stata inaugurata una stravagante installazione artistica: due wc sul marciapiedi. Poi si è capito che in realtà quei vecchi vasi da gabinetto era stati abbandonati da qualcuno che aveva deciso di smaltirli in strada dimenticando ogni regola del vivere civile. Tante le segnalazioni arrivati al municipio. La polizia locale ha visionato le immagini delle telecamere di sicurezza per individuare il cafone di turno.

