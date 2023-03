«Bambini in piazza per la salute», l'iniziativa di Uisp e Siedp per promuovere sani stili di vita

«Bambini in piazza per la salute», sabato 4 marzo è una data da segnare sul calendario, si scende in campo in quattro città italiane: Genova, Parma, Napoli e Messina.

In occasione della Giornata mondiale contro l’obesità si condivide e si diffonde uno slogan chiaro: «Everybody needs to act- Tutti devono fare qualcosa!». Per questo motivo Uisp e Società italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica (Siedp) hanno fatto proprio l’appello e lo hanno rilanciato ai ragazzi, alle ragazze, alle famiglie, alle società sportive e alla scuola.

L’evento, che si terrà a Napoli in Piazza Dante dalle 9:00 alle 13:00, è rivolto a tutti i bambini e alle loro famiglie, a cui verranno offerte visite gratuite e consigli sulla sana alimentazione e su uno stile di vita attivo. Saranno proposti giochi e attività sportive da fare in famiglia e con gli amici.

Ai partecipanti verrà donato un frisbee simbolo della manifestazione all’insegna del gioco di movimento.

L’intento di Siedp e Uisp è quello di promuovere l’adozione di uno stile di vita salutare attraverso la conoscenza degli effetti di una vita attiva, e di una corretta alimentazione sulla prevenzione di sovrappeso, obesità e per una aspettativa di vita futura in salute. La giornata sarà un’occasione per informarsi su come invertire sulla tendenza al sovrappeso che negli ultimi anni è cresciuta in maniera allarmante in Italia e nel mondo.

Saranno effettuate le seguenti attività: visite mediche (peso, statura, circonferenza della vita, misurazione della pressione arteriosa); raccomandazioni per una corretta alimentazione, e corretta attività fisica ed in particolare verrà illustrato il «Vademecum: una guida pratica per migliorare l’alimentazione e l’attività motoria dei bambini»; svolgimento di giochi da praticare in casa e all’aperto; suggerimenti per attrezzare una palestra fai da te a partire da elementi riciclati.

I promotori dell’iniziativa

Siedp, società italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica: è una società scientifica che ha come obiettivo promuovere la formazione permanente e la ricerca clinica e traslazionale dei pediatri endocrinologi e diabetologi italiani e al fine di contribuire al costante miglioramento della qualità delle cure e della salute del bambino e dell’adolescente. Il pediatra endocrinologo e diabetologo svolge un ruolo cruciale nell’assistenza dei bambini affetti da endocrinopatie congenite e acquisite, croniche, rare e complesse, dei bambini con obesità e dei bambini con diabete.

Uisp aps : è una associazione di promozione sociale, rete associativa nazionale e ente di promozione sportiva. Attraverso la propria rete associativa presente su tutto il territorio nazionale, favorisce e promuove la pratica sportiva, il movimento, lo sport, l’attività fisica in linea con il documento OMS «Ogni movimento conta» e secondo «Linee di indirizzo sull’attività fisica. Revisione delle raccomandazioni per le differenti fasce d’età e situazioni fisiologiche e nuove raccomandazioni per specifiche patologie». Uisp ritiene che lo sport e l’attività motoria siano un diritto per tutti i cittadini e le cittadine, per promuovere sani stili di vita, salute e benessere.