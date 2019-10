Con una rara presa di posizione pubblica, la first lady americana è scesa in campo sulla crescente emergenza legata all'uso delle sigarette elettroniche e ai loro effetti sulla salute in particolare per i giovani. Puntando il dito sui rischi per i più giovani, Melania Trump ha affermato che le aziende produttrici «devono mettere fine» alle pubblicità delle e-cig dirette ai ragazzi.



«È importante che lavoriamo tutti insieme per educare famiglie e bambini sui pericoli di dipendenza» che comporta il consumo delle sigarette elettroniche. Lo ha detto durante un evento della Drug Enforcement Administration. Qualche tempo fa aveva 'twittatò la sua preoccupazione sulla «crescente epidemia dell'uso di e-cig dei bambini».

Martedì 8 Ottobre 2019, 22:52 - Ultimo aggiornamento: 08-10-2019 22:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA