Addio notti insonni, una pianta di ananas fa smettere di russare: lo dice la Nasa

Il vostro partner russa e voi siete costretti a notti insonni? La soluzione arriva direttamente dalla Nasa. Secondo gli scienziati una pianta di ananas accanto al letto potrebbe essere la soluzione. La pianta avrebbe una straordinaria capacità di "ripulire" l'aria della camera da letto da tutti quei gas e tossine che possono danneggiare la qualità del sonno, rilasciando ossigeno fresco e pulito per i nostri polmoni.

Questa pianata di ananas non è però così facile da reperire: attualmente è in vendita a 10 sterline nella catena di supermercati britannica Morrisons - riporta The Sun - ed è un prodotto in edizione limitata. Si tratta, infatti, di una vera e propria piantina da vaso, non acquistabile su internet. Insomma, se i rumori notturni del vostro partner vi danno tanto fastidio, se non ne potete più del suo russare, l'ananas potrebbe essere la soluzione a tutti i vostri problemi.

Ultimo aggiornamento: 22:18

