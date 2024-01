Sorbillo e la pizza all’ananas sul presepe napoletano di San Gregorio Armeno

È Gino Sorbillo ad annunciare il suo ingresso nel «Presepe napoletano con la pizza all’ananas», una creazione di Marco Ferrigno, noto artigiano di San Gregorio Armeno che in esclusiva presenta la creazione il giorno del «Pizza Day».

«Sono onorato di essere entrato nel presepe napoletano - scrive Sorbillo sui social - grazie al maestro Marco Ferrigno. Ci volevano napoletani come noi per sdoganare l’ananas sulla pizza».

Apprezzamenti da parte di molti, ma anche tante critiche per una piazza che non appartiene alla tradizione napoletana. «Ormai pensi solo a fare soldi, – scrive Giuseppe - questo è il mondo che ci circonda. E gli stolti che ti vengono ancora dietro. Fai una buona pizza nulla da dire. ma la pizza con l'ananas falla fare a chi non è napoletano».

E ancora: «Io a Catania – scrive Salvo – non farei mai un arancino all'ananas. La pizza è un'altra cosa. Giù le mani dalle tradizioni».