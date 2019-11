La pizza è gourmet: 1000 Gourmet compie due anni a Napoli e apre a Venezia

Un progetto nuovo di pizza, una e mille in una: creativa, contemporanea, gastronomica, tradizionale, tonda, a spicchi, profumata nell’impasto, innovativa nella preparazione… Nasce così il progetto 1000 Gourmet di Vittorio Ferraro e Michele Imparato, giovani imprenditori partenopei che nel novembre del 2017 inaugurano a Napoli la pizzeria 1000 Gourmet sulle scale di San Pasquale a Chiaia. Una sfida e una scommessa in una città così tradizionale come Napoli in fatto di pizza che, a distanza di due anni festeggia il proprio successo. Un successo che va oltre anche la città di Napoli: perché la pizza di 1000 Gourmet, da qualche mese, è approdata anche a Venezia, a pochi passi da piazza San Marco.



1000 Gourmet ha aperto nel quartiere Chiaia a novembre 2017 e racconta una pizza diversa: da farine non raffinate, gastronomica, gluten free, in versione senza lattosio, creativa per la sperimentazione di impasti aromatizzati, servita a spicchi per un nuovo rito di consumo. 1000 Gourmet perché ogni palato è un mondo – recita il claim dell’insegna - e sono almeno mille i palati da soddisfare. Nella primavera 2019 1000 Gourmet apre a Venezia ed oggi entrambi locali sono sia pizzeria che cucina. Il progetto di 1000 Gourmet è pensato per soddisfare nuovi segmenti di mercato e un pubblico sempre più consapevole, curioso ed esigente. In carta anche “Impasti aromatizzati”che rappresentano la sua ricerca più ardita: al limone, alle noci e alla curcuma, ai multi cereali e alla canapa sativa. La pizza senza glutine è l’altro punto di forza di 1000 Gourmet: preparata con farina certificata e lavorata in ambiente separato, viene infornata in un forno dedicato senza rischi di contaminazione. Ai consumatori celiaci è stata dedicata un’attenzione particolare: dall’antipasto al beverage con l’offerta di birre senza glutine. © RIPRODUZIONE RISERVATA