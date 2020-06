Fase 2, la nuova era di Mame Ostrichina: cena in sale a uso esclusivo con cameriere dedicato

Un’offerta ampia e variegata a seconda dei gusti e delle occasioni e nuovi servizi: è la Fase 2 secondo Mame Ostrichina a Napoli, il ristorante di Monica Neri che combina la cucina contemporanea e sostenibile con la cultura japan.



In linea con le nuove norme di sicurezza post emergenza Covid-19, il ristorante riapre con una grande novità: la possibilità di prenotare – solo a cena – uno spazio esclusivo e riservato con cameriere dedicato dove si potrà degustare il menu di Mame Ostrichina così come proposto e amato da sempre. Ai piatti sempre in carta diventati ormai celebri come Cenerentolo ( Seppia su spuma di patata, olio alla cenere e petali di cipolla marinata) o Carpaccio (Sashimi di pescato del giorno con carciofo in salsa di nocciola e limone salato ) si sono aggiunti piatti più propriamente giapponesi come le selezioni di sushi. Riservando una sala si sceglie un menu degustazione di 4 portate a partire da 50€ per persona.



Sushi e sashimi tornano protagonisti nella carta di Mame: un'offerta ampia e molto curata che riporta il locale alle origini, quando si chiamava Kukai e Monica Neri con suo fratello Massimiliano, è stata l’avanguardia della cucina giapponese nella città di Napoli. Oggi il menu sushi è disponibile tutti i giorni, dal martedì al sabato, sia a pranzo che a cena, per asporto o consegna a domicilio o da consumare nella bella sala al piano superiore con cucina a vista anche per un aperitivo o una easy dinner.



Sempre più raffinata la selezione delle pokè, nate dall'estro e dalla cultura gastronomica di Monica Neri: 12 proposte, una per ogni segno zodiacale, con la possibilità di comporre la propria a piacimento, per provare gusti e abbinamenti sempre nuovi. Gustose e leggere, originarie della cultura hawaiana - in cui il nome indica il taglio degli ingredienti a pezzi – vengono composte al momento con ingredienti freschissimi a base di riso, insalate, pesce crudo o cotto, frutta esotica, semi e verdure. Si può scegliere la pokè dedicata al proprio segno o quella a cui si sente di appartenere, visto che ad ogni proposta è associata una descrizione.



Anche il momento dell’aperitivo da Mame Ostrichina si veste di novità e gioca con l’abbinamento ai segni zodiacali: la nuova proposta prevede una carta di 12 drink (uno per ogni segno) da abbinare ad un set in stile Mame: 4 pezzi di hosomaki, mini tempura di verdure ed edamame, a 12 euro per persona.



Novità della stagione è anche il potenziamento del servizio delivery, elegante nel packaging e più smart e immediato attraverso la nuova sezione e-shop del sito www.mameostrichina.it . Accanto alle classiche selezioni di sushi e di pokè anche dal sito si può selezionare "il sushi della festa" un vassoio ricco e variegato di sushi e sashimi servito in un packaging elegante e pronto per arricchire la tavola di momenti speciali. Una carta di vini con bollicine italiane e champagne completa l'esperienza delivery.