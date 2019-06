Pummarola Gourmet apre a Portici: ecco dove trovare la ricetta originale della pizza napoletana

Giovedì 6 Giugno 2019, 13:28

Tradizione e innovazione, sacro e profano, gusto rustico e delicatezza: ecco cosa è riuscito a mettere insieme il maestro pizzaiolo Giuseppe Vesi che approda a Portici con Pummarola Gourmet. Più che una semplice pizzeria, Pummarola Gourmet è un vero e proprio mix di arte e sapore che prendono vita nella pietanza tipica delle nostre terre, la pizza.Ma non una pizza qualsiasi: quella vera napoletana, realizzata con farine di tipo 1 ricordando la ricetta originale del Settecento quando venivano usate esclusivamente farine macinate con ruote di pietra a differenza di quanto avviene anche nelle più famose pizzerie moderne, che utilizzano farine raffinate di tipo 0 messe in commercio solo nel Dopoguerra. Il risultato è un impasto altamente digeribile unito ad ingredienti di origine protetta e controllata.Sarà certamente anche per questo che il maestro Vesi e la sua Accademia Maestri Pizzaioli Gourmet hanno ricevuto numerosi riconoscimenti, fra cui il premio consegnato da Alessandro Borghesi, noto chef televisivo, nel suo format 4 Ristoranti su Sky Uno avendo la meglio su avversari quali La figlia del presidente, Fresco e Concettina ai Tre Santi nella puntata dedicata alla pizza.E così grande festa per la nuova apertura in via Antonio de Curtis a Portici e nella settimana inaugurale, dal 7 al 14 giugno, ad ogni cliente verranno offerti birra e dolce gratis che accompagneranno un ricco menù: pizze tradizionali e gourmet, col pomodoro o bianche, ripieni fritti e al forno, taglieri di salumi, fritti vari e una vasta gamma di bevande in una location raffinata curata nei dettagli grazie all’esperienza di Giuseppe Pollio, attento organizzatore di eventi e imprenditore napoletano.