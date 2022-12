Wine tasting, ​Antica Hirpinia a Galleria Navarra con le tre Docg dell’azienda

Martedì 6 dicembre alle ore 19:00, Antica Hirpinia presenta a Galleria Navarra un nuovo capitolo della sua storia e porta in degustazione tre dei suoi grandi vini, espressione della migliore enologia campana: le tre Docg Greco, Fiano e Taurasi. Un wine tasting per raccontare la nuova produzione dell’azienda, i progetti e le sfide per il 2023.

La storia di Antica Hirpinia inizia nei primi anni Settanta quando viene fondato, a Taurasi, dalla regione Campania, l’Enopolio di Taurasi Società̀ Cooperativa s.r.l., un moderno complesso industriale adibito a centro di raccolta delle uve dell’areale e vinificazione delle stesse. Verso la metà degli anni Novanta una società Cooperativa di più di duecento soci conferitori prende le redini della cantina, ponendo le basi a quella che oggi è conosciuta come Antica Hirpinia.

La Cooperativa compie un passo importante per la storia del vino e del territorio irpino, producendo la prima bottiglia di Taurasi che si fregia della Denominazione di Origine Controllata e Garantita, come testimonia la fascetta di Stato, che contraddistingue tutti i vini Doc e Docg, numero Aaa 000 0001, posta sul collo della bottiglia. Nel settembre 2016 avviene la vera e propria svolta: un gruppo di imprenditori irpini investono nell’azienda, per restituirla al mercato sotto una nuova luce, implementando l’organico ed affidando la produzione all’enologo Riccardo Cotarella.

L’azienda Antica Hirpinia si sviluppa in un complesso di circa 6000 metri quadri, con ampi spazi deputati alla vinificazione, maturazione e affinamento del vino, servendosi di barrique di rovere francese, grandi vasche in cemento e moderni macchinari. Stile italiano, tradizione irpina è lo spirito che guida l’azienda interprete delle grandi potenzialità del territorio irpino. La mission è portare nel calice la grazia e la potenza dei vitigni storici in vini di grande eleganza e ferma identità.

In degustazione a Galleria Navarra il Taurasi Docg, il Fiano Docg e il Grego Docg Antica Hirpinia accompagnati dalle prepazioni gastronomiche dello chef resident Alexander Vollaro.