Le invasioni culinarie: Napoli-Lazio con i bucatini con soffritto di abbacchio

Si chiama «Invasioni Culinarie», è il lato ghiotto del calcio, un format di Sire Ricevimenti, realizzato presso l’Accademia Medeaterranea di Napoli, per rendere le partite in casa del Napoli ancora più avvincenti. In ogni puntata scopriremo come rivisitare un piatto tipico della squadra avversaria in chiave napoletana. Un modo per parlare di calcio, abbinando i valori dello sport ai piaceri della tavola. Tattica, strategia, fantasia: calcio e cucina hanno tante cose in comune e Sire Ricevimenti insegna a mischiare questi elementi per confezionare la ricetta vincente. Con un buon piatto davanti fare il tifo è ancora più avvincente.Ingredienti per quattro persone• 1,5 kg di quinto quarto dell’abbacchio• 320 gr di bucatini• ½ kg Concentrato di pasta di peperone• ½ kg Concentrato di pomodoro• 1 Cipolla intera• 2 Foglie di alloro• 250 gr Strutto• 150 gr di piselli sbianchiti• 50 gr pecorino romano• 50 parmigianoProcedimentoIn un tegame far fondere lo strutto, aggiungere la cipolla finemente tritata e mettere le interiora dell’abbacchio tagliate a cubetti regolari. Far soffriggere per circa 20/25 minuti dopodiché aggiungere pasta di peperoni e concentrato di pomodoro precedentemente diluita con acqua tiepida. Continuare la cottura per oltre 1 ora.Nel frattempo sbianchire i piselli in acqua bollente e a fine cottura aggiungerli al soffritto preparato.Sbollentare la pasta in acqua salata, a cottura ottimale scolarla e condirla con il soffritto. Mantecare il tutto con pecorino e parmigiano.Servire in tavola domenica 20 gennaio per Napoli-Lazio.