Ciro Salvo conquista Londra: 50 Kalò è la migliore pizzeria italiana all'estero

Mercoledì 27 Marzo 2019, 17:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

50 Kalò Londra di Ciro Salvo premiata con i Tre Spicchi, il massimo riconoscimento del Gambero Rosso, unica pizzeria ad ottenere l’ambito riconoscimento nella capitale britannica e tra le 11 nel mondo.Martedì 26 marzo, si è svolta la cerimonia di premiazione al Royal Horticultural halls dove il Gambero Rosso ha presentato la guida Top Italian Restaurants e consegnato i premi. Ancora una volta Salvo viene confermato nell’Olimpo dei Pizzaioli e questa volta con un riconoscimento internazionale.«La miglior pizza che abbiamo all’estero, un premio per la qualità impressionante della proposta e per la costanza. Non abbiamo mai visto all’estero una pizzeria che utilizza le stesse materie prime utilizzate a Napoli: lo stesso olio extravergine di oliva, gli stessi pomodori, la stessa mozzarella di bufala», ha dichiarato entusiasta Lorenzo Ruggieri, International Editor del Gambero Rosso. Un giudizio costruito dagli esperti della guida, analizzando ogni fase della lavorazione, dall'impasto fino a cottura e topping. E poi l'ambiente e il servizio, quest'ultimo comprensivo pure della proposta beverage.«Sono onorato e soddisfatto del risultato raggiunto in meno di un anno di attività», ha commentato Salvo.