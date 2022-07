50 Kalò apre a Roma: «L'identità campana atterra nella capitale»

Giovedì 7 luglio, Ciro Salvo apre 50Kalò a Roma, la sua seconda pizzeria italiana con il partner storico Alessandro Guglielmini. 150 coperti interni, un locale di circa 500 metri quadrati su due livelli nel centro della città: a pochi passi dalla stazione Termini e dal Quirinale.

«L’idea di aprire a Roma è nata nel febbraio 2021, in un’epoca ancora di restrizioni e incertezze non ci siamo mai fermati, abbiamo deciso di guardare avanti, di investire e costruire ancora. Da mesi riceviamo proposte di aperture in tutto il mondo ma abbiamo scelto di continuare ancora da soli. Per noi, aprire un nuovo 50 Kalò non significa semplicemente aprire un locale altrove, ma trasferire l’identità, l’anima del progetto che ha tante sfumature. 50 Kalò non è solo un’insegna ma è la materializzazione di anni di ricerche, competenze ed esperienza maturata sul campo. Io sono un perfezionista, per questo ogni apertura è studiata in modo meticoloso e tutti i locali sono gestiti interamente da noi. Il successo non può prescindere dal duro lavoro e senza sacrifici è impossibile costruire», dichiara Ciro Salvo che sarà presente a Roma per guidare la squadra da lui formata e istruita.

L’offerta gastronomica di 50 Kalò Roma sarà incentrata sulle pizze iconiche di Ciro Salvo, compresa la sezione dedicata alle pizze vegetali e non mancheranno i famosi fritti. Anche la carta dei vini sarà in linea con la sede di Napoli e, prevede una selezione delle migliori etichette campane, alcune anche al calice, perché, afferma Ciro Salvo: «Voglio valorizzare tutto il meglio che offre il mio territorio».