Aperitivo gratis nel weekend, il bar Cimmino raddoppia

Martedì 12 Giugno 2018, 18:40

Il bar Cimmino di via Petrarca, luogo mitico e mondano della movida partenopea, raddoppia H24 anche per l'estate introducendo anche l'exploit aperitivo per le serate estive per far gustare ai suoi numerosi clienti il meglio della rosticceria napoletana.L'idea vincente del suo direttore Francesco De Stefano di tenere il bar aperto H24 ha ottenuto conferme ed entusiasmo da parte di tutti. Oggi compie un anno e per l'occasione De Stefano ha deciso di fare il bis e di raddoppiare la sua scommessa, facendo gustare ai suoi amati clienti un ricco buffet tutti i sabato e domenica a partire dalle 18.Pizzette, rustici, assaggi di formaggi e salumi, olive e molto di più, saranno offerti ai clienti, che potranno trascorrere così in maniera piacevole e soprattutto golosa l'appuntamento delle serate estive.Gastronomia e divertimento questo l'obiettivo dell'estate napoletana.