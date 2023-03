A Battipaglia arriva la “cilentina”: la tipica pizza cilentana disponibile in tutta italia

La “cilentina” è una box completa per ricreare la pizza secondo la tradizionale lavorazione delle massaie, che parte dall’entroterra cilentano e arriva sulle tavole di tutti gli italiani. Portare la magia, i sapori e la tradizione dell’antica pizza del cilento è l'obiettivo della startup digitale pensata da due giovani imprenditori di Battipaglia, il pizzaiolo Valentino Tafuri e l’e-commerce manager Daniele Palo.

La “cilentina” consente ad una specialità ricercata del territorio campano di viaggiare su tutto lo stivale. Un prodotto antico, diverso dalle conosciutissime pizze napoletane, che storicamente si differenzia per ingredienti, sapori e tradizioni. Proprio per questo è da recuperare e rilanciare. Così la “cilentina” entra ufficialmente sul mercato e si pone l’obiettivo non solo di far riscoprire e diffondere la magia e la tradizione della pizza cilentana, ma anche di dare un’ulteriore spinta creativa al delivery nel mondo pizza.

I due giovani fondatori hanno ideato e sviluppato un progetto che prevede la vendita, attraverso e-commerce, di una box con all’interno due basi di pizza cilentana, un sugo realizzato con un mix di pomodoro pizzutello e pomodoro datterino rigorosamente battipagliese ed una tipica cacioricotta cilentana. Il prodotto, una volta ricevuto a casa, va completato con il tocco del consumatore. La pizza, infatti, va cotta al forno per circa 10 minuti, in modo da garantire una maggiore resa.