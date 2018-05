La prima festa del latte: giochi e animazioni a Piana di Monte Verna

Giovedì 31 Maggio 2018, 20:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In occasione della Giornata Mondiale del Latte, il 1° giugno a Piana di Monte Verna, sede dello stabilimento di produzione di Berna, uno dei marchi “gioiello” di Parmalat in Italia, si terrà la “Prima Festa del Latte”, una giornata speciale ricca di momenti istruttivi ludici dedicata alle famiglie e ai bambini per raccontare la “Filiera completa a metro 0”.Prevista una visita alle stalle di Cirio Agricola trasportati da un trenino per vedere tutto il ciclo zootecnico della mucca da latte: dalla nascita del vitellino fino alla mungitura; seguirà poi la visita allo stabilimento per vedere le diverse fasi di lavorazione del latte: dal ricevimento della materia prima, alla produzione e l’imbottigliamento, fino alla pallettizzazione.Le mascotte della “Bernina Family” accompagneranno i visitatori lungo il percorso identificando i singoli punti di sosta. Nella mattinata è prevista anche la premiazione delle Scuole vincitrici del concorso “Berna - Parmalat Educational”.Nell’area Educational sono previsti giochi ed animazioni per i piccoli visitatori che ruoteranno intorno al tema del Latte, come un puzzle gigante con tutta la gamma del Latte Fresco Berna che i bambini dovranno completare e un gioco dell’oca, con le caselle da percorrere per raggiungere il traguardo del Latte Berna.A tutti i visitatori oltre a una foto ricordo dell’evento e ad un portachiavi con l’immagine della mascotte Bernina, sarà offerta una merenda a base di Latte: un modo per scoprire le infinite modalità per gustarlo sia caldo che freddo.All’evento sarà anche abbinato il Concorso “Il Buono del Latte” dedicato alle famiglie e alle scuole con in palio buoni per la spesa e per l’acquisto di materiale didattico.