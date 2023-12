Puok, il nuovo panino è «A Christmas Scarol», omaggiao alla pizza di scarole della Vigilia di Natale

Puok, il burger store con due sedi a Napoli, presenta «A Christmas Scarol», il panino della vigilia.

Un nome per raccontare, alla maniera Puok, l’incontro tra l’iconica pizza di scarole e la magia del Natale napoletano.

Il nuovo panino, limited edition, sarà disponibile solo per il pranzo della Vigilia, negli store di via Cilea al Vomero e di Spaccanapoli, al prezzo festivo di 5 euro. The Christmas Scarol è la vigilia secondo Puok: provola impanata e fritta, scarola napoletana saltata in padella, salame napoletano e salsa Puok, gli ingredienti chiave di questo panino, che omaggia il tradizionale pranzo napoletano della vigilia, a base di pizza di scarole.

«A Napoli, il 24 dicembre a pranzo, si mangia la pizza di scarole.

E noi che abbiamo il vizio di trasformare tutto in un panino, abbiamo sfornato un Christmas Scarol, tutto il gusto di una pizza di scarole racchiusa in un panino. Sarà disponibile solo il 24 dicembre a pranzo, in entrambi i locali, al prezzo di festa di 5 euro. A tutti i clienti: voi portate il vino, noi ci mettiamo Il Panino di Scarole».

The Christmas Scarol è l’augurio di Puok per un Natale all’insegna dell’Orange Happiness.