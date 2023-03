Sant'Anastasia, Pasqua take away dal casatiello alla pastiera, dall’agnello alla pizza chiena

Dimenticate le lunghe ore trascorse ai fornelli. A Pasqua i piatti della tradizione si ordinano da S.Qui.Sito, la boutique gastronomica di Sant’Anastasia alle porte di Napoli, che in occasione delle feste offre ai clienti l’opportunità di portare in tavola le ricette pasquali della cucina partenopea in una comoda versione take-away: dalla tradizionale pastiera napoletana all’agnello di Laticauda, dal casatiello farcito con una selezione di salumi e formaggi pregiati alla lasagna ai carciofi.

Tutti i piatti possono essere personalizzati in base alle esigenze dei clienti e ritirati in boutique previa prenotazione.

Tra i prodotti di punta della Pasqua un posto d’onore spetta al Casatiello che i maestri dell’impasto di Squisito realizzano con lievito madre, sugna, pepe e una abbondante dadolata di salumi e formaggi di prima scelta.

A completare il rustico le uova sode fissate in cima con due piccoli lembi di impasto. Lievitazione controllata e cottura lenta sono alla base della buona riuscita della ricetta, proprio come per le pizze in pala che durante il periodo pasquale vengono farcite con prodotti stagionali: si può scegliere tra la pizza pancetta e carciofi, la pizza chiena a base di ricotta, uova, salumi e formaggi oppure la classica pizza di scarole.

Non mancano i filoni sugna e pepe da affettare e servire durante l’aperitivo per accompagnare il tagliere di salumi e formaggi.

La salumeria di Squisito vanta infatti piccole eccellenze artigianali perfette per comporre la fellata pasquale: sul tagliere non possono mancare la ricotta salata Ciro Amodio, la ricotta toscana Sorano, i formaggi Carpenedo e Base Alimentare, ma anche le pancette artigianali, prosciutti crudi di lunga stagionatura, mortadelle Igp, i salumi dell’Opificio Verona, salami e capocolli pregiati.

In abbinamento i formaggi Ciro Amodio a cominciare dalle mozzarelle di latte di bufala, punta di diamante del brand campano, ma anche ricottine impreziosite con granelle di frutta secca, provolette affumicate o sottolio, trecce di mozzarella e formaggi al cucchiaio.

Non meno ricchi i secondi e i contorni preparati dai cuochi di Squisito: piatti personalizzabili in base alle richieste ed esigenze dei clienti.

C’è ad esempio la lasagna vegetariana realizzata con una stratificazione di pasta fresca all’uovo, besciamella e carciofi; l’agnello di Laticauda accompagnato con patate e piselli ma anche la pasta al forno ripiena e gli immancabili carciofi arrostiti pasquali.

Per chi ama la carne inoltre il reparto macelleria vanta ben 19 referenze provenienti da tutto il mondo perfette da gustare alla brace durante il giorno di Pasqua e Pasquetta.

Ai maestri dolciari di Squisito è invece affidata la preparazione della pastiera napoletana: ricotta freschissima Ciro Amodio, grano, cedro e acqua millefiori vengono impastati ad arte, secondo l’antica ricetta napoletana, e poi racchiusi in un delicato scrigno di pasta frolla. Il dolce immancabile da portare in tavola o da regalare durante il periodo pasquale.

E per chi non rinuncia alla colomba la boutique offre un ampio ventaglio di lievitati: ci sono le colombe Squisito nei gusti amarena e mandorlata, le colombe del maestro pasticcere Sal De Riso disponibili in 10 gusti, la colomba all’albicocca di Gennarino Esposito, le colombe artigianali Perbellini e la Colomba della Pasticceria Pepe Mastro Dolciere.

Per i più piccoli e per gli amanti del cacao artigianale non mancano le uova di cioccolato Squisito sia nella variante latte e fondente che pralinate con nocciole e frutta secca. E poi un uovo speciale pensato per gli appassionati del calcio Napoli che raffigura il calciatore Osimhen.

Completano la scelta le uova di cioccolato delle migliori aziende cioccolatiere italiane come Slitti e Amedei, le uova Santo Miele e quelle dell’azienda Autore.

Squisito a Sant’Anastasia, a soli 6 km da Napoli, è dal 2013 la boutique gastronomica del gruppo Ciro Amodio, brand leader in Campania specializzato nella produzione di latticini dal 1825.

Uno spazio di 300 metri quadrati che coniuga ricerca del buono, artigianalità e cucina: sette reparti compongono un ambiente unico pensato per offrire un’esperienza di spesa, con servizio delivery, che sollecita i sensi, invita all’assaggio e alla scoperta di nuovi sapori e prodotti.

Il banco macelleria offre in bella mostra tagli e carni pregiate italiane ed estere come l’Aberdeen Angus, il Kobe Wagyu e il Pollo di Bresse, considerato il migliore al mondo.

Nel banco salumeria si può scegliere tra una selezione ampissima di formaggi freschi e stagionati, di salumi di pregio come il Jamon iberico e latticini di produzione propria con lavorazione quotidiana a vista; tra gli scaffali della drogheria di Squisito ecco mieli aromatizzati, oli extravergine pregiati, confetture, mostarde, legumi di piccoli artigiani e paste trafilate al bronzo in diversi formati, tè, tisane e un’ampia e accurata sezione gluten free.

Infine l’enoteca a vista propone oltre 500 etichette tra vini italiani e Champagne.