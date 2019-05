«Panino, Amore e Fantasia», la disfida dei panini entra nella seconda fase: via alle votazioni

Venerdì 3 Maggio 2019, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il contest «Panino, Amore e Fantasia» lanciato dal Mattino.it entra nella sua seconda fase, quella relativa alla votazione. Dopo la raccolta e la pubblicazione degli scatti di particolari, invitanti e succulenti panini con tanto di nome e locale dove ciascuno è stato realizzato, è arrivato il momento di contribuire a dare i numeri e decretare così - assieme al giudizio della giuria composta da Luciano Pignataro, Santa Di Salvo, Bruno Sodano e Giustino Catalano - quali sono i migliori panini del contest.Napoli è il regno dello street food e allora il sito web del quotidiano ha pensato ad un concorso che possa valorizzare il panino inteso come pietanza che si presta a tanta creatività. Dal pane alla farcitura, fino alla salsa per condirlo o alla carne al pesce e alle verdure che lo caratterizzano: è un tripudio di gusto che ha dato anche il nome «Panino, Amore e Fantasia» al contest.Sono intanto arrivate a oltre 25mila le visite nella sezione web dedicata, con i clic che aumentano ogni giorno di più. Le fotografie in mostra, e quindi in concorso sul sito, sono invece 182.Il contest, come da regolamento presente nell'apposita area web de Il Mattino è un concorso a premi dedicato ai panini: nelle scorse settimane gli utenti hanno iniziato a caricare le proprie foto, con nome della creazione gourmet e la paninoteca in cui è stata fotografata. C'è chi ha scelto un panino con ingredienti classici ma un po' rivisitato, chi si è lasciato conquistare da particolari salse, chi ha puntato l'obiettivo e ha immortalato, invece, un panino fatto con una diversa tipologia di pane. E non mancano le versioni vegane e quelle che valorizzano particolari territori e con essi i prodotti tipici del luogo. L'attuale fase dedicata alla votazione si concluderà il 24 maggio.Tra le immagini presenti nell'apposita area del sito, panini con ogni genere di ingrediente e condimento, particolari poi anche le salse e i prodotti tipici accompagnati da verdure che rimandano ai diversi luoghi.Alla chiusura del contest, i partecipanti che avranno inviato le 21 foto più votate (di autori diversi) vinceranno: dal primo al decimo un buono acquisto del valore di 100 euro ciascuno spendibile in unica soluzione presso il ristorante Gran Gusto - Sapori Esclusivi di Napoli, dall'undicesimo al ventunesimo un buono di 60 euro spendibile in unica soluzione presso il ristorante La locanda del Grifo di Napoli. L'assegnazione dei premi avverrà entro il 15 luglio.Ogni fotografia - come è precisato nel regolamento - sarà votabile sul sito dedicato fino al 24 maggio: tutte le fotografie avranno pertanto le medesime possibilità di essere votate dai visitatori della gallery. La votazione potrà essere effettuata dai soli utenti in possesso di un account Facebook, accedendo alla gallery dedicata ed esprimendo la propria preferenza per una o più delle fotografie pubblicate tramite lo strumento del Like di Facebook che sarà presente sotto ognuna delle fotografie votabili.Si precisa che ciascun utente, identificato tramite il proprio account Facebook, potrà esprimere più preferenze di voto, purché ognuna dedicata ad una diversa fotografia. Non sarà infatti possibile per lo stesso utente votare due o più volte per la stessa fotografia. Alla fine del periodo previsto per la votazione delle fotografie all'interno della gallery del sito del concorso, le immagini verranno ordinate in una graduatoria, che dipenderà dal numero di voti ricevuti dagli utenti: in tale graduatoria comparirà al primo posto la fotografia che avrà ricevuto il maggior numero di preferenze, e all'ultimo posto la fotografia che avrà ricevuto il minor numero di preferenze o nessuna preferenza.