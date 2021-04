Da Gragnano l'alfabeto della pasta, nuovo formato IGP

Le aule si popolano di studenti e da Gragnano arriva un formato di pasta con tutte le lettere dell'alfabeto. Il mondo della scuola ha bisogno di coraggio per ripartire, nuovi stimoli e tanta passione. I pastai gragnanesi scendono in campo sostenendo i piccoli alunni che hanno spento i computer e sono tornati in presenza. Con questo spirito nasce l’alfabeto completo della Pasta IGP, l’unico con tutte le 26 lettere, in grado così di stimolarne la fantasia. La novità è di casa nel pastificio “La fabbrica della Pasta”, dove Antonino e Mario Moccia pastai di terza e quarta generazione hanno realizzato questo nuovo formato di pasta dedicato ai più piccini. Una delizia per il palato, un modo divertente per appassionare i bambini alla dieta mediterranea fatta di ottima pasta e cibi nutrienti. Il gioco prima, per comporre parole e frasi, poi spazio al gusto con l'assaggio. Così dopo i formati più grandi al mondo come la "caccavella" la Fabbrica della Pasta, con il suo l’Alfabeto IGP continua nella sua costante ricerca di proporre, sulla strada della tradizione e della qualità.

