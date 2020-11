Napoli, un panettone anti-stress per lo smart Christmas di Gennaro Bottone

Dall’idea del maître chocolatier Gennaro Bottone, che dal 1979 delizia i palati dei partenopei e non solo con i suoi prodotti, che uniscono l’onestà artigianale alla fantasia e all’arte delle sue creazioni, nasce la novità del Natale 2020: il panettone “anti-stress”, una nuova creazione, buona, “smart” e solidale, dal gusto unico, reso tale anche dagli indiscussi aspetti benefici dei suoi ingredienti. A rendere speciali queste feste anche due iniziative del maestro Bottone: un cioccolatino donato, per ogni panettone acquistato, per bambini e famiglie in difficoltà e la possibilità di usufruire del servizio “Smart-Christmas” per l’invio dei prodotti attraverso l’e-shop di Gennaro Bottone ovunque si desideri!

Ultimo aggiornamento: 21:03

