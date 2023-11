Panettone Maximo di Roma, in vetrina anche pasticcerie campane

Farina, zucchero, uova, burro, lievito madre, uvetta e canditi. Questi gli ingredienti principali del dolce più iconico delle festività natalizie in Italia. Soffice e goloso, dall’intenso profumo agrumato e vanigliato, il panettone in tavola è un vero e proprio must ed è per questo che, da ben cinque anni, a Roma si celebra con un evento esclusivo, organizzato da RistorAgency e Vero Events, tra show cooking, banchi di degustazione libera e, soprattutto, un contest mozzafiato: Panettone Maximo.



La quinta edizione si svolgerà domenica 3 dicembre nella splendida location del Salone delle Fontanedell’Eur, dalle 11:30 alle 19:30, e porterà con sé una grande novità: l’apertura della partecipazione alla kermesse e alla competizione finalizzata ad eleggere il “miglior panettone artigianale d’Italia”, nelle categorie classico e al cioccolato, alle pasticcerie e ai forni di tutta Italia.

Una chiave nazionale, dunque, ideata per dare spazio a quelle realtà artigianali che, in ogni regione, anno dopo anno lavorano per proporre alla propria clientela prodotti di altissimo livello, realizzati con amore, grande tecnica e materie prime d’eccellenza.

«Visto il grande successo delle scorse edizioni di Panettone Maximo, era ormai inevitabile il passaggio della manifestazione da regionale a nazionale. Abbiamo quindi deciso di aprire la partecipazione al contest a pasticcerie, forni e gelaterie provenienti da tutta Italia», spiegano gli organizzatori Fabio Carnevali e Stefano Albano.

«È una manifestazione di successo - proseguono Carnevali e Albano - perché le gare nel nostro paese sono molto sentite e i riconoscimenti sono sempre graditi.

Al tempo stesso si tratta anche di un bellissimo e dolcissimo Christmas Market dove è possibile assaggiare e comprare non solo i panettoni in gara ma anche tante altre leccornie come torroni, miele, liquori, vini, tartufi e tanto altro».