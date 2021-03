La Pasqua firmata Sal De Riso: nuove colombe tra cioccolato, agrumi e sapori esotici

Le festività pasquali sono da sempre sinonimo di colomba, il dolce goloso più diffuso sulle tavole dell’intera penisola e sempre più apprezzato anche nelle sue numerose varianti. Quest’anno la parola d’ordine e la protagonista delle due prelibate novità proposte dal Maestro Pasticcere più famoso della Costiera Amalfitana Sal De Riso è “fusione”: tra sapori del Belpaese e gusti esotici e tra tre differenti cioccolati.

La nuova colomba Sol Levante è un sorprendente viaggio profumato tra Italia e Giappone. Gli agrumi rappresentano l’anima di questo dolce, dove frutti come mandarino, pompelmo rosa e limone vengono contaminati dall’agrume giapponese. La colomba si caratterizza per la sua lievitazione naturale, la sua artigianalità e la sua morbidezza. La soffice pasta lievitata, senza cubetti di arance candite e glassa di mandorle, è farcita con ananas semi candita, fragole Candonga e Inspiration Yuzu Valrhona. Una pennellata esotica sulla tradizione italiana e un itinerario di profumi e sapori che conduce fino all’estremo Oriente partendo dalla Campania. Le sue radici, infatti, sono da sempre fonte di grande ispirazione per Salvatore De Riso, che combina il suo estro con la ricchezza dei doni del suo territorio per realizzare gustose creazioni di assoluta eccellenza pasticcera.

La seconda prelibata novità è la colomba I tre cioccolati gianduia: una vera esplosione di piacere per il palato per gli addicted del cibo degli Dei. Come facilmente intuibile dal goloso nome, questo dolce si origina dalla fusione fra la nocciola e tre differenti tipologie di cioccolato: bianco, fondente e al latte. Una colomba appetitosa e irresistibile per i più ghiotti, che valorizza tutte le sfumature di gusto del cacao e che sorprenderà per l’armonia della loro unione. La soffice pasta lievitata, anch’essa senza cubetti di arance candite e glassa di mandorle, è farcita al suo interno con deliziosa crema al gianduia e gocce di cioccolato bianco, al latte, fondente uniti alle nocciole. Un equilibrio sperimentato dal Maestro Pasticcere Sal De Riso tutto da scoprire, da concedersi durante le festività pasquali e da regalare per scaldare il cuore delle persone amate. Il desiderio di stare insieme durante una celebrazione tanto sentita come la Pasqua, nonostante il complicato periodo di pandemia, è possibile condividendo le emozioni scaturite dai sapori delle eccellenze culinarie, come la golosa nuova colomba I tre cioccolati gianduia.

Le due deliziose novità affiancano le numerose altre proposte pasquali del Mastro Pasticcere campano: dalle colombe classiche alle rivisitate, senza scordare quelle farcite. Tra le più apprezzate ogni anno troviamo la classica Mandorlata, farcita con bucce d'arancia candite e ricoperta con la tipica glassa alle mandorle, e la Fiordaliso che al suo interno contiene in aggiunta limone e mandarino della Costiera Amalfitana e sopra la glassa alle mandorle e nocciole. La preferita dai palati più golosi è la Cremderì al cioccolato accompagnata all'interno della scatola da un vasetto da 100g della deliziosa crema alle nocciole, tra le colombe farcite sono molto apprezzate anche la Sottobosco con un cuore di frutti di bosco e crema profumata alla vaniglia delle isole Bourbon e la Smeralda, che quest’anno si presenta con una ricetta rinnovata e un aspetto ancora più green con la pasta pistacchio all’interno del lievitato. Le proposte di Sal De Riso non sono terminate: è possibile scegliere tra colombe con numerosi altri sapori, varianti e fusioni creative e gustose.

Le deliziose prelibatezze pasquali firmate Sal De Riso possono essere acquistate direttamente sullo shop online all’indirizzo www.salderisoshop.com.

