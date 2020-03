Pizza contemporanea e Mulino Caputo: da Napoli a Bruxelles, D’Annolfo e l’«Educazione Napoletana»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con tutto il rispetto per gli amici russi, altro che “siberiana”:Eh sì, perchéContemporanea, leggera, col cornicione gonfio., sottolinea e sorride subito lui.Dalle radici di Mondragone fino a Londra, passando ovviamente per Napoli, per poi approdare per l’appunto qui, nel cuore pulsante dell’Europa.Un viaggio lungo, non sempre facile, ma affascinante.Chilometri, facce e anni che questo, lo hanno formato e forgiato, così da renderlo la furia bella che è oggi.Un mix di energia, entusiasmo e, dritta nella stratosfera, a 40mila metri di altezza, con tanto di atterraggio in sicurezza e riprese video.«Una follia, che meraviglia, però!», sbotta di felicità tra il divertito e il commosso.«Il primo lancio era fallito perché il gps era andato ko. Ma del resto, pure alla Nasa possono sbagliare, no?», scoppia in una risata fragorosa.«Il secondo, invece, è stato un grande successo, non tanto per me, per il mio team e per i miei sostenitori che il progetto lo hanno pure finanziato, quanto piuttosto per Napoli e per la sua immagine nel mondo, magari pazza ma puntualmente splendida!».Quasi una roba da libri di storia, di certo da Guinness.Un po’ come la sua personalissima “guerra” all’ananas. ;)non soltanto di ingredienti freschi e veraci della tradizione napoletana, ma da tutta una seriePrima, neanche a dirlo, quella per la sua«“We Mamma”, non a caso, ha la forma di una stella. E rappresenta tutto l’amore che provo per mia madre».Con tanto di sogno nel cassetto: «Comprare una casa per lei, reduce da una vita intera di sacrifici».è la mia piccola, tutto il mio universo. Ha la forma di un quadrato, come il perimetro che vorrei costruire attorno a lei per proteggerla da ogni cosa che possa essere sbagliata. Lei, la gioia mia più grande, nonostante le troppe distanze e i casini che non mancano mai».E poi, last but not least, ovvero “ultimo ma non meno importante” come dicono in America, i colleghi.Con le, dedicate a Matteo, Vincenzo e Davide, maestri dell’Arte napoletana e soprattutto grandi amici.«Un omaggio dovuto, ma in particolare sincero, sentito».Porte spalancate, dunque, al civico 6 di Avenue Louis Lepoutre in un quartiere, quello di, che di per sé merita una visita.Nuovo punto di riferimento per chi a Bruxelles ci vive o per chi da queste parti ci passa anche soltanto per un weekend di turismo.