La pizzaiola salernitana, Francesca Gerbasio, tra le otto protagoniste di “Pizzagirls ’24”

La valdianese Francesca Gerbasio parteciperà a Pizzagirls '24, il programma che da sabato 6 aprile porterà in tutto il mondo le storie di otto maestre pizzaiole. Le concorrenti spiegheranno non solo la loro tecnica, ma anche il percorso che le ha portate a diventare imprenditrici, vincere premi e lavorare in un mondo tradizionalmente maschile. Infine, dovranno creare una pizza ispirata da una donna che ha lasciato un segno nella storia, da Sophia Loren a Margherita Hack. Il tutto usando sempre materie prime scelte tra le eccellenze del territorio da cui provengono.

Francesca sarà la protagonista della prima puntata, in onda il 6 aprile alle 21 (ora italiana) su Rai Italia, il canale Rai dedicato ai residenti all'estero, e il 20 aprile su Rai Premium e in streaming su RaiPlay.

«Le mie pizze raccontano sempre un po' del mio territorio, grazie alla selezione di ingredienti e materie prime - dichiara la pizzaiola di Padula - Sono stati mesi intensi ed entusiasmanti per me, dal riconoscimento della Chiocciola Slow Food, solo 9 pizzerie in Italia e l'unica gestita da una donna, al Campionato Mondiale della Pizza a Parma della prossima settimana.

L'esperienza di Pizzagirls poi è stata unica, grazie alla professionalità del regista Carlo Fumo e di tutto lo staff. Spero davvero contribuisca ad avvicinare al mondo della pizza quante più ragazze possibile».

Il programma è stato presentato a Roma in un luogo simbolo come La casa internazionale delle donne da Fabrizio Ferragni, direttore Rai Italia, Carlo Fumo, ideatore, produttore e regista, e da tutti i protagonisti.